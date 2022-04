VIDEO – Venezia-Atalanta 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Atalanta, anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



IL RILANCIO – Venezia-Atalanta 1-3 nell’anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. L’Atalanta si rimette in corsa per le coppe provando a superare un momento molto negativo e ricco di sconfitte. Il Venezia si illude di aver segnato in avvio, ma Thomas Henry è in fuorigioco sul cross da sinistra e il suo colpo di testa è cancellato dal VAR. Al 44′ semina il panico in area Luis Fernando Muriel, un rimpallo su Ethan Ampadu fa finire il pallone sulla traversa e Mario Pasalic lo spinge in rete. Per il croato è il decimo gol in questa Serie A, all’andata aveva fatto tripletta. Passano due minuti dall’inizio della ripresa, Muriel mette a sedere l’inguardabile Michael Svoboda da sinistra e crossa basso per il facile tap-in di Duvan Zapata. Il colombiano torna a segnare dopo un doppio stop per infortunio. Scatenato Muriel: colpisce il palo con un sinistro a incrociare, poi finalmente al 63′ trova il gol personale su assist di Davide Zappacosta sempre da sinistra. Sussulto arancioneroverde all’80’, quando un’apertura sulla destra trova Domen Crnigoj che batte Juan Musso sul primo palo. Ma per il Venezia le sconfitte consecutive ora sono otto e la retrocessione è sempre più vicina.

Video con gli highlights di Venezia-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.