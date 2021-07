VIDEO – Vecino anticipa il rientro all’Inter: «Accendiamo i motori!»

Vecino è ancora in Uruguay, dopo gli impegni con la nazionale in Copa América. Con un breve video postato sul suo account ufficiale Instagram, il centrocampista avvicina il rientro all’Inter.

DI RITORNO – Stanno per finire le vacanze di Matias Vecino, che ha finito la Copa América quindici giorni fa (Uruguay eliminato ai quarti dalla Colombia). Fra una settimana il centrocampista sarà di ritorno all’Inter e, con le voci di mercato su di lui scomparse, è presumibile che rimanga a disposizione di Simone Inzaghi. Nel frattempo, da Punta del Este, si mantiene in forma con attrezzatura nerazzurra in bella vista. “Accendiamo i motori!”, il messaggio di Vecino su Instagram con un video dove si allena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M A T I A S V E C I N O (@vecino)