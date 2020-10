VIDEO – A Valencia l’Inter dilaga nella ripresa. Adriano incontenibile, 1-5!

Condividi questo articolo

Adriano Leite Ribeiro

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 ottobre 2004, a Valencia con un trionfo per 1-5. I nerazzurri vincono la terza partita di fila nel girone di Champions League: annichiliti i padroni di casa nella ripresa, con Adriano spettacolare.



SAMBA – L’Inter arriva a Valencia da prima forza del gruppo G di Champions League. Dopo aver agilmente superato Werder Brema e Anderlecht, i nerazzurri trovano al Mestalla la rivale più ostica sulla carta. Non sarà così, nonostante il primo tempo finisca solo 0-0. Perché nella ripresa gli uomini di Roberto Mancini smettono di tentennare, e colpiscono a fondo, in ogni sortita offensiva. Il primo gol arriva già al 47′: su una sventagliata di Giuseppe Favalli dalla sinistra, Dejan Stankovic incorna benissimo di testa, prolungando verso il secondo palo per lo 0-1. Dopo due minuti Adriano si invola sulla destra e fa partire un cross di trivela verso il centro dell’area, che un difensore intercetta di testa alzando un campanile. Nessun problema per Christian Vieri, che attende la discesa e piazza il gol dello 0-2 con un sinistro secco al volo. Passano ancora due minuti, e si compie l’highlight della gara: Vieri lancia Adriano, che al limite dell’area salta Canizares prima, e esegue una veronica con tunnel annesso a Navarro. Da posizione defilata non riesce tuttavia a trovare la porta, altrimenti avrebbe siglato un gol da antologia.

Valencia-Inter 1-5: partita riaperta, anzi no

L’occasione sprecata da Adriano poteva essere il colpo del k.o., ma invece rinvigorisce il Valencia. I padroni di casa prima colpiscono un palo con Marco Di Vaio, poi accorciano le distanze. Proprio Di Vaio serve Pablo Aimar a centro area, e l’argentino trasforma calciando al volo verso l’incrocio. L’1-2 non destabilizza l’Inter, che anzi trova il tris dopo tre minuti, con protagonista ancora Adriano. Il brasiliano serve in verticale Andy van der Meyde, che lascia sfilare palla sull’ultimo marcatore e batte a rete in scivolata. I nerazzurri non si fermano più, e a nove minuti dal termine arriva gloria anche per Adriano, che scarica in porta un rigore in movimento, servito da Javier Zanetti. Infine, al 91′ Julio Cruz trova l’1-5: un destro semplice semplice, solo davanti al portiere, dopo essere stato servito da Stankovic. Nel video YouTube di “4INTERMYLIFE1908” tutti i gol: