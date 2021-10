VIDEO – Udinese-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Verona, anticipo pomeridiano della decima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



RIPRESI DALL’EX – Udinese-Verona 1-1 nell’anticipo pomeridiano della decima giornata di Serie A. L’Udinese, prossimo avversario dell’Inter domenica mattina, la sblocca subito ma subisce il pari alla fine. Tre minuti e, al suo esordio da titolare, Isaac Success vince il duello con Federico Ceccherini, avanza fino al limite e piazza il destro del vantaggio immediato. Poi comincia lo show di Lorenzo Montipò, che nel primo tempo salva su Bram Nuytinck e Beto (mandando sul palo), poi nella ripresa su un destro a giro di Roberto Pereyra. Grazie al suo portiere il Verona resta in partita e fa entrare Giovanni Simeone, rimasto in panchina a tre giorni dal poker segnato alla Lazio. Proprio su uno spunto del Cholito arriva il rigore del pareggio, che si conquista l’ex Antonin Barak per un ingenuo intervento di Rodrigo Becao. Molte discussioni, ma l’arbitro non cambia idea. Proprio Barak va a battere, spiazza Marco Silvestri e fissa il definitivo 1-1 all’83’.

Video con gli highlights di Udinese-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.