VIDEO – Udinese-Venezia 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Venezia, anticipo della seconda giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



TRIS CONVINCENTE – Udinese-Venezia 3-0 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. L’Udinese conferma le buone indicazioni viste nel secondo tempo con la Juventus. Prima chance del Venezia, con Dennis Johnsen che si invola in solitaria, ma al momento di superare Marco Silvestri fa un tocco sotto troppo morbido. A segnare sono i friulani, al 29′ cross di Nahuel Molina per lo stop a centro area e la girata di destro di Ignacio Pussetto. Il risultato rimane in bilico fino a venti minuti dal termine, quando un errore in uscita di Gianluca Busio regala palla a Gerard Deulofeu, assist per Tolgay Arslan fermato da Luca Lezzerini ma proprio lo spagnolo è il più bravo ad arrivare sulla ribattuta e segnare. Pesante la palla persa dal centrocampista italo-americano. Nel terzo minuto di recupero completa una partita splendida il sempre più convincente Molina, che riceve palla da Jens Stryger Larsen e con un bell’inserimento centrale fissa il tris con l’aiuto della traversa. Di seguito il video con gli highlights di Udinese-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.