VIDEO – Udinese-Torino 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Torino, posticipo pomeridiano della ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



OLTRE IL 90′ – Udinese-Torino 2-0 nel posticipo pomeridiano della ventiquattresima giornata di Serie A. L’Udinese si prende i tre punti nel recupero, dando al Torino la prima sconfitta nel 2022. Primo tempo praticamente senza occasioni, arrivano tutte nella ripresa. I granata sfiorano il vantaggio con un cross basso da sinistra, velo di Antonio Sanabria e tiro alto di Wilfried Singo. Manca lo 0-1 anche l’altro esterno, Mergim Vojvoda, che manda a lato su traversone da destra. Poi l’ex Rolando Mandragora si fa espellere all’87’, doppio giallo per un fallo su Mato Jajalo. Al 93′ punizione da circa venticinque metri, Vanja Milinkovic-Savic pensa sia un cross ma Nahuel Molina si accorge del posizionamento sbagliato e lo punisce tirando in porta per l’1-0. Sempre Milinkovic-Savic subito dopo perde palla in presa alta, Ignacio Pussetto gliela scippa e cade atterrato dal portiere, l’azione prosegue ma Walace non segna e l’arbitro deve dare così rigore. Dal dischetto va proprio Pussetto, che interrompe un lungo digiuno e conclude il match al 96′. Ma è un disastro di Milinkovic-Savic.

Video con gli highlights di Udinese-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.