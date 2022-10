VIDEO – Udinese-Torino 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Torino, anticipo mattutino dell’undicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



IL SECONDO STOP – Udinese-Torino 1-2 nell’anticipo mattutino dell’undicesima giornata di Serie A. L’Udinese perde per la seconda volta in quattro giorni, dopo la Coppa Italia anche in campionato: era imbattuto dall’esordio col Milan. Il Torino colpisce al 14′, con una palla gestita in area e servita per il piazzato vincente di Ola Aina. Non dura tantissimo il vantaggio granata, perché al 26′ un errore di David Zima manda in porta l’Udinese, Destiny Udogie serve Gerard Deulofeu e il catalano non ha problemi a pareggiare. Pietro Pellegri, fin lì visto poco, al 69′ riceve palla dal subentrato Nemanja Radonjic e punisce Marco Silvestri con una conclusione potente. L’Udinese si riversa in attacco, mettendo tutte le forze per cercare di proseguire la serie di risultati utili. Questo porta a degli spazi, non sfruttati soprattutto da un imprecisissimo Yann Karamoh. Al 95′ potrebbe arrivare il 2-2, ma Vanja Milinkovic-Savic è prodigioso su destro di Beto destinato all’incrocio.

Video con gli highlights di Udinese-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.