VIDEO – Udinese-Spezia 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Spezia, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



OBIETTIVO RAGGIUNTO! – Udinese-Spezia 2-3 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Dopo un mese lo Spezia torna a vincere e lo fa per la situazione principale: la salvezza. La squadra di Thiago Motta, spacciata a Natale, vince 2-3 in casa dell’Udinese e giocherà in Serie A per il terzo anno di fila. Eppure sono i friulani a passare per primi, al 26’ con un siluro di Nahuel Molina dopo che Ivan Provedel aveva respinto sulla linea un tiro di Destiny Udogie. Entra Salva Ferrer per l’infortunato Arkadiusz Reca ed è la mossa che sbanca il match: al 35’ cross dello spagnolo e sul secondo palo Daniele Verde pareggia. Recupero di due minuti allungato per un infortunio a Provedel e proprio nel terzo, ancora su palla mezza in mezzo da Salva Ferrer, Emmanuel Gyasi si gira benissimo in area e dall’altezza del dischetto firma il vantaggio. Un minuto e mezzo dopo l’inizio della ripresa fa tris Giulio Maggiore, su assist di Verde, con Marco Silvestri che può solo toccare. Per lo Spezia anche un rigore allo scadere, per fallo di Nehuén Pérez su Viktor Kovalenko. Calcia Rey Manaj al 92’, ma l’ex Inter spara in curva. L’Udinese due minuti dopo accorcia, con punizione di Gerard Deulofeu a pescare Pablo Marì in area. Ma allo Spezia basta lo stesso perché finisce 2-3 e può festeggiare.

Video con gli highlights di Udinese-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A