VIDEO – Udinese-Spezia 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Spezia, posticipo pomeridiano della ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



ESORDIO CON PUNTO – Udinese-Spezia 2-2 nel posticipo pomeridiano della ventiquattresima giornata di Serie A. La prima di Leonardo Semplici da allenatore dello Spezia è un pareggio pure con qualche rammarico. Al 6′ recupero a centrocampo e immediato assist per M’Bala Nzola, che parte in progressione e segna a porta vuota dopo aver saltato Marco Silvestri. L’Udinese pareggia al 22′, con assist di Isaac Success per Beto: pure lui supera il portiere e segna. L’assistente dà fuorigioco, ma è tutto buono e il VAR convalida. Su un doppio colpo di tacco, prima di Kingsley Ehizibue e poi di Beto, l’Udinese potrebbe fare 2-1 ma lo Spezia si salva in qualche modo. Il gol friulano è solo rinviato al 55′, con controllo e gran tiro sotto la traversa di Roberto Pereyra. Su discesa di Kevin Agudelo al 72′ assist sulla destra e conclusione vincente di Nzola: doppietta personale e i liguri la riprendono. Nel finale Beto potrebbe vincerla in sforbiciata, Bartlomiej Dragowski fa un miracolo. Poco dopo rischia di rovinare tutto lasciando il pallone, Beto cade a contatto ma per arbitro e VAR non è rigore.

Video con gli highlights di Udinese-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.