VIDEO – Udinese-Spezia 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Andrey Galabinov Udinese-Spezia

Udinese-Spezia, recupero della prima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena.



LA PRIMA VOLTA – Udinese-Spezia 0-2 nel recupero della prima giornata di Serie A. Primi punti e prima vittoria per lo Spezia, per una partita che entrerà nella storia del club ligure. Segna subito Matteo Ricci, ma nell’azione c’è un fuorigioco impercettibile e il VAR annulla. Dopo una chance mangiata da Stefano Okaka il gol, stavolta buono, arriva al 29′: cross di Emmanuel Gyasi e colpo di testa di Andrey Galabinov, che schiaccia il pallone a terra e batte Juan Musso. Kevin Lasagna, come già successo col Verona, si divora il pareggio calciando addosso a Jeroen Zoet. Il portiere olandese, poco dopo che lo Spezia era rimasto in dieci (doppio giallo a Claudio Terzi) si fa male ed esce in barella. Dentro Rafael de Andrade, che al 94′ rinvia lungo e trova smarcato Galabinov, dimenticato dalla difesa friulana e in posizione regolare perché partito dalla sua metà campo. Il centravanti ha tutto il tempo di entrare in area e piazzare il raddoppio, che chiude i conti. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.