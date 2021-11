VIDEO – Udinese-Sassuolo 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Sassuolo, match della dodicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



DOPPIO RIBALTONE – Udinese-Sassuolo 3-2 nella dodicesima giornata di Serie A. Le due squadre provano a superarsi a vicenda tutta la partita, alla fine è l’Udinese a spuntarla. Gerard Deulofeu torna titolare dopo l’infortunio e all’8′ ha già segnato, con un rigore in movimento su assist di Rodrigo Becao dalla destra. Incredibile però l’errore di Marco Silvestri, che al 15′ regala palla a Domenico Berardi con un rinvio folle e il sinistro vale l’1-1. Il Sassuolo capovolge il punteggio al 28′, con cross da sinistra di Rogério e sinistro vincente di Davide Frattesi. Terza rete nelle ultime quattro partite per il centrocampista, ma al 39′ fa pure autogol quando devia al limite dell’area un tiro di Nahuel Molina che sembrava destinato fuori. L’Udinese riprende il Sassuolo in maniera fortuita e al 51′, con un altro rimpallo a favore, fa sua la partita. Su tiro di Walace una deviazione manda in porta Roberto Pereyra, altruista nel servire a centro area Beto per il tap-in a porta vuota. Nel finale i bianconeri restano in dieci per il doppio giallo a Jean-Victor Makengo, ma l’inferiorità numerica non porta a cambiare il risultato nel recupero. Udinese che interrompe una serie di otto partite senza vittorie.

Video con gli highlights di Udinese-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.