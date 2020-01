VIDEO – Udinese-Sassuolo 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Sassuolo, anticipo mattutino della diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



TUTTO LISCIO O QUASI – Udinese-Sassuolo 3-0 nell’anticipo mattutino della diciannovesima giornata di Serie A. L’Udinese si avvicina alla salvezza. Batte 3-0 il Sassuolo e ottiene il terzo successo di fila, salendo ancora di più in classifica. Al 14’ angolo battuto corto, Rolando Mandragora crossa da sinistra e Stefano Okaka di testa sblocca il risultato, con la pesante complicità di Andrea Consigli. A inizio ripresa il Sassuolo prova a rimettersi in pari, ma Juan Musso è decisivo in due occasioni (una su Hamed Junior Traoré a botta sicura). Nel miglior momento neroverde il raddoppio, al 68’ Seko Fofana apre sulla sinistra per Ken Sema che con un gran diagonale incrocia per il raddoppio. Nel primo minuto di recupero fa tris Rodrigo de Paul, sempre in gol nella serie positiva dell’Udinese: l’argentino riceve ancora da Fofana e di destro infila il palo lontano. Il +10 sulla zona retrocessione è quasi una sentenza per Luca Gotti, i neroverdi ora devono guardarsi le spalle. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.