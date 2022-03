VIDEO – Udinese-Sampdoria 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Sampdoria, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



TUTTO IN 13’ – Udinese-Sampdoria 2-1 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. L’Udinese batte la Sampdoria e la stacca in classifica, allontanando la zona salvezza. Partita curiosamente tutta decisa nei primi tredici minuti, dove si segnano i tre gol. Al 3′ Roberto Pereyra, alla prima da titolare dopo un lungo infortunio, va via facile a Nicola Murru sulla destra, tocco arretrato e Gerard Deulofeu controlla per battere a rete. Lo stesso Deulofeu al 12′ prova di nuovo il tiro, rimpallo a favorire Destiny Udogie e conclusione da due passi solissimo per il raddoppio. Passa però un minuto e, su lancio da centrocampo, Francesco Caputo prende il tempo a Rodrigo Becao trovandosi solo davanti a Marco Silvestri per accorciare. C’è un lungo controllo VAR per verificare la posizione dell’attaccante della Sampdoria, ma è regolare. Più che i blucerchiati a completare la rimonta è però l’Udinese ad andare più volte vicina al tris nella ripresa. Beto di testa su corner da destra colpisce la traversa, sfiorando il ritorno al gol. Al 93′ Deulofeu va via bene a sinistra ma apre troppo il piatto mandando a lato. Nei bluerchiati entra Sebastian Giovinco, al debutto, senza incidere. Poco male per Gabriele Cioffi, la sua Udinese dà continuità al pari col Milan.

Video con gli highlights di Udinese-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.