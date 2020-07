VIDEO – Udinese-Sampdoria 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Sampdoria, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



VITTORIA SALVEZZA – Udinese-Sampdoria 1-3 nella trentaduesima giornata di Serie A. La Sampdoria conquista un altro successo che mette in cassaforte la permanenza nel massimo campionato, agganciando proprio l’Udinese in classifica. I padroni di casa si illudono al 37′: lancio lungo per Kevin Lasagna, che prende il tempo a Maya Yoshida in maniera sospetta, avanza fino al limite e con un gran sinistro porta in vantaggio i bianconeri friulani. Fabio Quagliarella, alla prima da titolare dopo lo stop, raccoglie una sponda in area e con una conclusione di prima intenzione firma il pareggio proprio al 45′. Udinese ancora vicinissima al vantaggio, ma Emil Audero salva su botta ravvicinata di Samir. Quando mancano poco più di sei minuti dal termine è proprio Samir a propiziare l’1-2 blucerchiato, rinviando addosso a William Troost-Ekong e impennando il pallone per la splendida rovesciata di Federico Bonazzoli. Farebbe subito 2-2 Bram Nuytinck, su orrore di Audero in uscita, ma segna di mano e il VAR allunga. Lo stesso Nuytinck, al 94′, manca l’intervento e Manolo Gabbiadini col sinistro lo punisce per il tiro a giro del tris. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.