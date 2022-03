VIDEO – Udinese-Roma 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Roma, posticipo pomeridiano della ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



ANCORA ALLA FINE – Udinese-Roma 1-1 nel posticipo pomeridiano della ventinovesima giornata di Serie A. Come contro lo Spezia la Roma si salva in pieno recupero con un rigore. Stavolta però non è una vittoria, come nella trasferta di due settimane fa, bensì un pareggio che sposta poco alla vigilia del derby. L’Udinese parte meglio e su un corner respinto male sul primo palo Nahuel Molina apre il sinistro a effetto e fa 1-0. Bella conclusione dell’argentino, nulla da fare per Rui Patricio. Il portiere portoghese è molto fortunato, sempre nel primo tempo, su un tiro di Jean-Victor Makengo: lo manda sulla traversa, gli rimbalza addosso, finisce sul palo e non entra. I cambi di José Mourinho permettono alla Roma di svegliarsi, con Felix Afena-Gyan subito pericoloso con un destro a giro di poco a lato. Rui Patricio nega il raddoppio a Lazar Samardzic e dal possibile 2-0 si passa all’1-1, su rigore al 94′. L’arbitro vede un tocco di mano di Marvin Zeegelaar su inserimento di Eldor Shomurodov, un altro subentrato: dal dischetto trasforma Lorenzo Pellegrini.

Video con gli highlights di Udinese-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.