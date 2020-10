VIDEO – Udinese-Roma 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Pedro Udinese-Roma

Udinese-Roma, anticipo della terza giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



VINCE CHI SBAGLIA MENO – Udinese-Roma 0-1 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. La Roma stavolta sfrutta a suo favore gli errori davanti alla porta e fa sua la partita. A metà primo tempo la prima occasione divorata è ancora di Edin Dzeko, che su gran lancio di Roger Ibanez prende il tempo alla difesa di casa ma solo davanti a Juan Musso manda altissimo. Fa peggio però Kevin Lasagna poco prima dell’intervallo, perché si addormenta davanti ad Antonio Mirante, subentra Roberto Pereyra il cui pallonetto (non destinato in porta) è respinto da Gianluca Mancini nell’area piccola. Al 55’ il gol partita: erroraccio di Rodrigo Becao con un passaggio suicida orizzontale, Pedro ringrazia e punisce con una gran conclusione di destro. Roma avanti e Udinese che si riversa in attacco, avendo tante occasioni ma senza azzeccare la mira. Il già citato Lasagna e Stefano Okaka, i due attaccanti dei bianconeri friulani, falliscono l’impossibile. Quest’ultimo, al 69’, si libera bene ma col destro solo davanti alla porta manda altissimo. Nahuel Molina la porta la prende poco dopo, ma Mirante salva i suoi. Per la Roma successo che fa morale, dopo un inizio difficile. Udinese ancora a zero punti in classifica e zero gol: non un caso. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.