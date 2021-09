VIDEO – Udinese-Napoli 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Napoli, posticipo della quarta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



SENZA STORIA – Udinese-Napoli 0-4 nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Il Napoli resta l’unica squadra a punteggio pieno e si riprende la vetta della classifica. L’Udinese ha un inizio arrembante, ma dura poco e poi i partenopei fanno valere la loro legge. Al 24′ lancio lungo per Lorenzo Insigne, esce male Marco Silvestri scavalcato dal pallonetto dell’attaccante e sulla linea è Victor Osimhen a prendersi la marcatura. Poco dopo Fabian Ruiz lascia fermo Silvestri, ma il suo tiro è sul palo. Lo spagnolo, su schema da punizione, serve Kalidou Koulibaly che appoggia al centro per il colpo di testa di Amir Rrahmani: 0-2 al 35′. A fare tris è proprio Koulibaly, al 52′ con un tiro potente in area su sponda a seguito di un corner. Di partita non ce n’è più, Silvestri evita il poker su colpo di testa di André Frank Zambo Anguissa. Ma all’84’ non può impedire il poker al subentrato Hirving Lozano, gran destro a giro “alla Insigne”.

Video con gli highlights di Udinese-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.