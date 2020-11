VIDEO – Udinese-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

200692859 | © Ettore Griffoni

Udinese-Milan, anticipo mattutino della sesta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



TENTATIVO DI STACCO – Udinese-Milan 1-2 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Al Milan bastano due guizzi per fare una mezza fuga in classifica. Il primo gol arriva al 18′: lancio per Zlatan Ibrahimovic, tenuto in posizione regolare da Samir, controllo e tocco arretrato dello svedese per il piazzato dal limite di Franck Kessié quasi all’incrocio. L’Udinese ha tante azioni, spreca pure molto come un contropiede con Gerard Deulofeu che in caduta manda alto. A inizio ripresa contatto fra Ignacio Pussetto e Alessio Romagnoli, che l’arbitro giudica da rigore nonostante le proteste. Va Rodrigo de Paul, che trasforma rimettendo in parità l’incontro dopo tre minuti dall’inizio del secondo tempo. C’è però il solito Ibrahimovic, che a sette minuti dal 90′ in acrobazia trasforma una palla nel nulla, alzata a campanile da Sébastien De Maio, e fa 1-2 di fatto in rovesciata. Lo svedese è capocannoniere: sette gol in quattro presenze. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.