VIDEO – Udinese-Milan 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Milan, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



SALVATAGGIO ALL’ULTIMO – Udinese-Milan 1-1 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Al termine di una brutta prestazione il Milan riesce comunque a evitare la sconfitta, approfittando di un rimpallo favorevole. L’ex Gerard Deulofeu prova a sfruttare un retropassaggio corto, ma Mike Maignan si salva. Un brutto errore di Tiémoué Bakayoko regala palla all’Udinese, che va in contropiede in solitaria con Beto: Maignan si salva sul primo tiro, ma il portoghese vince il duello con Fikayo Tomori e fa lo stesso 1-0 al 17′. Sempre l’attaccante ha la grossa chance per il raddoppio, quando prende il tempo a due avversari e calcia col destro: fuori di pochissimo. Dal possibile 2-0 all’1-1 al 92′, con un rimpallo favorevole fra due difensori che favorisce la girata di Zlatan Ibrahimovic. Subito dopo Mato Jajalo ha la palla del 2-1, lo mura Franck Kessié con un intervento decisivo mandando il tiro in corner. Isaac Success impedisce a Maignan di far ripartire velocemente il Milan e poi spinge Alessandro Florenzi, scoppia una rissa e arriva il rosso diretto ma i pochi minuti con l’Udinese in dieci non cambiano la storia. Buon esordio da allenatore dei friulani per Gabriele Cioffi, fino alla scorsa settimana vice di Luca Gotti.

Video con gli highlights di Udinese-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.