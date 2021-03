VIDEO – Udinese-Lazio 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Lazio, match della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



SEMPRE IN CORSA – Udinese-Lazio 0-1 nella ventottesima giornata di Serie A. C’è anche la Lazio in corsa per le posizioni europee, con i biancocelesti che si stanno rimettendo in sesto. Splendido il gol che decide il match: al 37′ Sergej Milinkovic-Savic cambia gioco, un velo di Ciro Immobile favorisce Adam Marusic che si accentra dentro l’area e col destro piazza nel sette. Secondo centro in questa Serie A del montenegrino, già a segno in un’altra vittoria esterna (con l’Atalanta). Prima dell’intervallo José Manuel Reina salva il risultato su Jens Stryger Larsen, favorito da un rimpallo. Anche sfortunata l’Udinese, che veniva da un buon momento, quando al 49′ Rodrigo de Paul dal limite col destro prende il palo pieno. Il legno lo prendono anche Immobile, a secco da un mese e mezzo, e Luis Alberto direttamente da corner. Nel finale Stefano Okaka di testa spedisce alto su cross di rabona di De Paul, biancocelesti a -6 dal terzo posto. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.