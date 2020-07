VIDEO – Udinese-Lazio 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Udinese-Lazio, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-0. Questo il video con gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



ACCORCIO NEGATO – Udinese-Lazio 0-0 nella trentatreesima giornata di Serie A. Continua a non vincere la Lazio, che ritrova i punti dopo tre KO di fila ma rischia tanto a Udine e non riduce il distacco dalla Juventus, che resta otto punti sopra alla vigilia dello scontro diretto di lunedì. Alla Dacia Arena arriva un diluvio: gli ospiti attaccano ma senza pungere, in chiusura di primo tempo si fa male Mato Jajalo costretto al cambio. Ripresa con un salvataggio di Luiz Felipe, che col petto impedisce a Kevin Lasagna di concludere a rete. Subito dopo, però, l’attaccante dell’Udinese si divora il vantaggio solo davanti a Thomas Strakosha, esitando troppo e calciando sul portiere anziché servire Stefano Okaka libero. I biancocelesti non attaccano quasi più, anche se nel finale Bobby Adekanye con un tiro a incrociare deviato va vicino al vantaggio. L’ultima palla è dell’Udinese al 95’, ma Rodrigo de Paul scheggia il palo con un destro dai venticinque metri. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.