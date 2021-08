VIDEO – Udinese-Juventus 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Juventus, anticipo pomeridiano della prima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



SUBITO SOTTO – Udinese-Juventus 2-2 nell’anticipo pomeridiano della prima giornata di Serie A. La Juventus si fa raggiungere a Udine, dopo essere andata sopra di due gol, e comincia il campionato già staccata dalla vetta. Questo nonostante a Paulo Dybala bastino due minuti e tre secondi per girare in rete un cross basso da destra di Rodrigo Bentancur. La difesa dell’Udinese è inesistente, al 23′ Dybala lancia Juan Guillermo Cuadrado che salta facilmente Bram Nuytinck e incrocia il raddoppio. In avvio di ripresa però Wojciech Szczesny respinge male un tiro e travolge Tolgay Arslan, rigore netto che l’ex Roberto Pereyra trasforma al 51′. Colpiscono il palo sia Alvaro Morata sia Bentancur, mantenendo aperta la partita. E incredibilmente l’Udinese la pareggia: all’83’ Szczesny rinvia addosso a Stefano Okaka, rimpallo che favorisce Gerard Deulofeu e 2-2. L’assistente si inventa un fuorigioco inesistente, con lo spagnolo mezzo metro dietro la linea del pallone, il VAR fa giustizia e assegna la marcatura. Al 94′ cross di Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo, il grande escluso dalla formazione titolare, di testa farebbe 2-3. C’è però un fuorigioco, questo reale, che scova il VAR dopo la review: gol annullato. E per Massimiliano Allegri è un passo falso al ritorno. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.