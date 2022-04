VIDEO – Udinese-Inter, per il Fantacalcio attenzione a un avversario su tutti

Udinese-Inter è una delle partite in programma in questo weekend di Serie A. E quindi anche per il Fantacalcio. I dubbi di formazione dei fantallenatori vanno sciolti in queste ore gioca al Fantacalcio. Per la partita di Udine la Redazione di Sky Sport stavolta non consiglia nerazzurri bensì un avversario bianconero. Di seguito il video di un estratto dell’ultima puntata di “Fanta Show” su Sky Sport 24

ATTENZIONE ALL’UDINESE – La 35ª giornata di Serie A si apre oggi con gli anticipi pomeridiani Cagliari-Verona e Napoli-Sassuolo (ore 15:00). Solo domani andrà in scena Udinese-Inter (vedi informazioni). Nel corso dell’ultima puntata di “Fanta Show” su Sky Sport 24, la Redazione di Sky Sport – composta da Mario Giunta in studio con Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi, più Valerio “Fayna” Spinella in collegamento – ha dato i consueti consigli della vigilia. Stavolta, per quanto riguarda la partita dell’Inter, i consigli non prevedono di puntare su calciatori nerazzurri. E ricordiamo che l’ultima volta il collega De Grandis prese in pieno il consiglio su Denzel Dumfries in Inter-Roma (vedi video). In occasione di Udinese-Inter, invece, Marinozzi avvisa la squadra nerazzurra sul pericolo numero uno in maglia bianconera. Il titolare consigliato è Isaac Success, attaccante dell’Udinese, autore di soli due gol in Serie A finora ma pericoloso con gli assist. Che possa essere davvero Success l’avversario da temere maggiormente in casa nerazzurra?

