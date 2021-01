VIDEO – Udinese-Inter 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Juan Musso Udinese

Udinese-Inter, anticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



IL SOLITO SPRECO – Udinese-Inter 0-0 nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. L’Inter manca la possibilità di essere campione d’inverno, vista la disfatta del Milan con l’Atalanta. I nerazzurri gestiscono la partita a loro piacimento, ma come troppo spesso accaduto in stagione non sono cinici. A metà primo tempo errore della difesa dell’Udinese, Lautaro Martinez si ritrova solo davanti a Juan Musso ma il suo ex compagno ai tempi del Racing compie una prodezza e salva. Poco dopo Nicolò Barella riprova l’eurogol già visto a Cagliari, ma stavolta la palla esce di un niente. I bianconeri friulani, graziati dall’arbitro Fabio Maresca che non mostra il secondo giallo a Tolgay Arslan al 26′ (Luca Gotti lo cambia al 33′ per questo motivo), non si fanno vedere quasi mai in avanti. L’unico spunto è un bel destro di Rodrigo de Paul, di un soffio a lato con traiettoria a uscire. Achraf Hakimi, autore di una pessima prova, ha la chance per riscattarsi a un quarto d’ora dal termine ma il suo destro esce di poco. Al 91′ espulso Antonio Conte per proteste, furioso con l’arbitro Maresca (e il battibecco prosegue dopo il fischio finale). Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.