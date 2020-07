VIDEO – Udinese-Genoa 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Genoa, match della trentesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



SPRECO PAGATO – Udinese-Genoa 2-2 nella trentesima giornata di Serie A. Il Genoa pareggia una partita che aveva ormai perso, sull’ultimo pallone, e va a +2 sulla zona retrocessione. Per l’Udinese sono due punti buttati in pieno recupero, dopo aver messo il risultato in una situazione che appariva tranquilla. A poco più di un minuto dalla fine del primo tempo cross di Rodrigo de Paul dalla destra, inserimento di Seko Fofana e deviazione vincente. Al 73′ proprio Fofana fa proseguire per Kevin Lasagna, che con un sinistro potentissimo firma il raddoppio dell’illusoria tranquillità. Succede però che il Genoa non si dà per vinto e prova quantomeno ad accorciare le distanze, riuscendoci con un tiro deviato di Goran Pandev dal limite. I rossoblù ci provano fino all’ultimo minuto di recupero, quando Marvin Zeegelaar commette una sciocchezza colossale travolgendo Davide Biraschi. L’arbitro non vede in diretta il fallo clamoroso, ma il VAR lo manda al monitor e il rigore è obbligatorio. Andrea Pinamonti se lo fa parare da Juan Musso, ma trasforma sulla ribattuta e trova un punto d’oro. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.