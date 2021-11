VIDEO – Udinese-Genoa 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Udinese-Genoa, anticipo mattutino della quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



POCO E NIENTE – Udinese-Genoa 0-0 nell’anticipo mattutino della quattordicesima giornata di Serie A. Partita piuttosto brutta alla Dacia Arena, ma è comunque il primo punto da allenatore del Genoa per Andriy Shevchenko. Per l’Udinese la notizia peggiore è l’infortunio di Roberto Pereyra, che in avvio su un contrasto si fa male alla spalla e deve uscire. Al 43′ si divora lo 0-1 Caleb Ekuban, bravo a liberarsi bene in area ma pessimo nel calciare a lato col destro solissimo. Per i bianconeri friulani la migliore delle poche occasioni create è a dieci minuti dalla fine, quando Beto incrocia col destro e Andrea Cambiaso è fondamentale nel deviare il tiro sul palo. In contropiede potrebbe colpire il Genoa con Paolo Ghiglione, si salva Marco Silvestri. Un gol arriva nel terzo minuto di recupero, con Destiny Udogie, ma è in evidente fuorigioco: inevitabile annullare. Un punto a testa per muovere la classifica ma molte poche emozioni in Friuli.

Video con gli highlights di Udinese-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.