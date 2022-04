VIDEO – Udinese-Empoli 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Empoli, match della trentatreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



POKER SALVEZZA – Udinese-Empoli 4-1 nella trentatreesima giornata di Serie A. Per l’Udinese la salvezza è ormai realtà. Bianconeri anche favoriti da un Empoli reduce da quattro mesi senza vittorie, con Ardian Ismajli che si esibisce in un grottesco autogol svirgolando al 6′ un cross da destra di Nahuel Molina. Potrebbe pareggiare Marco Benassi, ma solo davanti a Marco Silvestri gli calcia addosso. Fa invece molto meglio Gerard Deulofeu, quando al 52′ con un bel destro dal limite raddoppia. A metà ripresa è l’Empoli a sfruttare un errore dell’Udinese, con un fallo di Jean-Victor Makengo su Andrea La Mantia. Dal dischetto Silvestri si oppone su Andrea Pinamonti, segna Filippo Bandinelli sulla respinta ma il VAR fa ripetere per un ingresso anticipato in area. Pinamonti ha quindi una seconda opportunità e stavolta segna, per il 2-1 al 70′ che gli vale il decimo gol in campionato. Dura poco la speranza toscana, al 79′ tiro a incrociare di Ignacio Pussetto e arriva il tris. Chiude i conti Lazar Samardzic, con un gran sinistro dai venti metri a tre minuti dal 90′.

Video con gli highlights di Udinese-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.