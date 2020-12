VIDEO – Udinese-Crotone 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Udinese-Crotone, anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



POCO PER ENTRAMBE – Udinese-Crotone 0-0 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Pareggio che può essere preso con maggiori sorrisi da parte del Crotone, che dà seguito alla vittoria sullo Spezia e (in attesa delle altre partite) non è più ultimo da solo. L’Udinese riesce a mantenere la porta inviolata anche grazie al suo portiere Juan Musso, ottimo nel respingere una punizione del sempre attivo Junior Messias. Oltre a un gol annullato a Ignacio Pussetto per fuorigioco nel primo tempo succede poco. Si chiude con Rodrigo de Paul che lascia il campo dolorante, ma rientra per la ripresa. Alex Cordaz nella ripresa è bravo a salvare su tocco di mezzo esterno di Nahuel Molina, servito da un cross basso dalla sinistra. Il portiere del Crotone va molto meglio più avanti, quando su due contro uno Gerard Deulofeu serve in area De Paul che insolitamente non calcia, servendo Pussetto il cui destro di prima intenzione non si trasforma nell’1-0 per un prodigio. E il risultato non cambia più. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.