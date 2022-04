VIDEO – Udinese-Cagliari 5-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Cagliari, match della trentunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 5-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



SALVEZZA QUASI CONQUISTATA – Udinese-Cagliari 5-1 nella trentunesima giornata di Serie A. L’Udinese vede il traguardo, complici i risultati in casa. E sì che a passare per primo è il Cagliari, al 32′ con discesa di Dalbert Henrique a destra e assist al centro per Joao Pedro che con un tocco morbido segna. L’italo-brasiliano interrompe un digiuno lungo due mesi e mezzo. Al 38′ cross di Roberto Pereyra dove Marvin Zeegelaar trova il miracolo di Alessio Cragno, che si ripete sulla ribattuta di Beto ma crolla al terzo tentativo di Rodrigo Becao. Proprio al 45′ ancora Pereyra va sul fondo, mette in mezzo e Beto nell’area piccola si sblocca dopo quasi tre mesi. Tempo quattro minuti nella ripresa e il portoghese fa doppietta, sfruttando un rimpallo per lanciarsi solo in area. Al 59′ il gol più bello del pomeriggio, con un magnifico pallonetto di Nahuel Molina a scavalcare Cragno. Poi completa la giornata perfetta Beto, con la tripletta di testa su cross di Ignacio Pussetto al 73′. Per Walter Mazzarri le cose peggiorano ulteriormente nel finale, quando Daniele Baselli già ammonito fa una simulazione evidente in area: secondo giallo, salterà la Juventus. E l’Udinese ha fatto nove gol nelle due gare stagionali al Cagliari, al quarto KO di fila.

Video con gli highlights di Udinese-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.