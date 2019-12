VIDEO – Udinese-Cagliari 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Udinese-Cagliari, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



SUCCESSO A SORPRESA – Udinese-Cagliari 2-1 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Il finale di partita è, per la seconda volta in cinque giorni, negativo al Cagliari. Con molta fortuna l’Udinese vince 2-1 e si risolleva in classifica, mentre i sardi perdono l’imbattibilità esterna. Al 39′, dopo una grossa chance per Marko Rog e un palo di Radja Nainggolan, è Rodrigo de Paul a sbloccarla con un gioiello: destro a giro con effetto a uscire, palla sul palo e poi dentro. Quasi solo occasioni sarde nella ripresa: Joao Pedro vede un tocco ravvicinato salvato da Juan Musso sulla linea, poi blocca un sinistro di Alberto Cerri. All’84’, però, su cross da destra è proprio Joao Pedro a girare col destro a centro area in rete il pallone del pareggio. Dura appena un minuto la speranza del Cagliari, sull’azione seguente l’Udinese lancia lungo, Stefano Okaka prende il tempo a Fabio Pisacane e si gira trovando la deviazione del difensore, raccoglie Seko Fofana nell’area piccola e scarica una botta tremenda sotto la traversa. Nel recupero espulso proprio Pisacane per doppia ammonizione. I friulani non vincevano in casa da due mesi. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.