VIDEO – Udinese-Bologna 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Bologna, match della diciottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



Al 9′ il Bologna potrebbe segnare, Nicola Sansone serve Riccardo Orsolini che solo davanti a Marco Silvestri lo perdona con un pallonetto alto. Gol sbagliato diventa gol subito, un minuto dopo cross dalla destra e piattone di Beto per l'1-0. Al quarto d'ora l'Udinese si illude di aver raddoppiato ancora con Beto, ma il suo tap-in è cancellato da un precedente fuorigioco di Rodrigo Becao che serve l'assist. Orsolini prova a riscattarsi al 36′, con giocata dal fondo e cross per Sansone murato al momento del tiro. Quest'ultimo pareggerebbe al 45′, ma è in fuorigioco e il VAR annulla. Nessuno può però evitare l'1-1 proprio di Sansone, quando al 59′ controlla e calcia con forza e rabbia col sinistro su una verticalizzazione. L'inerzia cambia, l'Udinese cala e il Bologna colpisce ancora all'80': corner prolungato da Jerdy Schouten sul secondo palo per il colpo di testa nell'area piccola di Stefan Posch. A Isaac Success la palla del 2-2, ma la manda a lato praticamente a porta vuota. L'ultima chance è di Musa Barrow, che colpisce il palo.

