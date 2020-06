VIDEO – Udinese-Atalanta 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Udinese-Atalanta, match della ventottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



QUARTO POSTO CONSOLIDATO – Udinese-Atalanta 2-3 nella ventottesima giornata di Serie A. L’Atalanta grazie agli ex vince ancora nella ripresa e prende altri tre punti alla Roma, ipotecando la seconda qualificazione consecutiva in Champions League. Juan Musso fa quello che può in avvio ma al 9′ un grande lancio trova Duvan Zapata, che controlla mandando a vuoto William Troost-Ekong e di destro piazza lo 0-1. Dal nulla l’Udinese trova il pareggio al 31′, lancio dalle retrovie con Kevin Lasagna che prende il tempo a Berat Djimsiti e si invola per metà campo, firmando l’1-1. Per i bianconeri friulani però sono i vecchi amici a essere letali, perché entra Luis Fernando Muriel e con una splendida punizione al 71′ scavalca la barriera e fissa il nuovo vantaggio. Proprio il colombiano, con un destro da poco più di venti metri, lascia il pur bravissimo Musso immobile e fa doppietta al 79′. Marcatura multipla pure per Lasagna, colpo di testa all’87’ su cross da sinistra, ma è troppo tardi. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.