David Suazo ha segnato gol che rimarranno per tanto tempo nella memoria di molti tifosi dell’Inter. Memorabile per la sua esplosività in attacco.

TUTTI I GOL – Suazo, ex attaccante dell’Inter forte fisicamente e veloce, famoso per le sue sgroppate, in nerazzurro ha conquistato uno scudetto. Riviviamo tutti i gol realizzati dall’attaccante honduregno in nerazzurro.

Fonte: Canale YouTube [Inter]