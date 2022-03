VIDEO – Turchia-Italia, per Mancini solo ex Inter in campo contro Calhanoglu

Turchia-Italia è una partita inutile per entrambe le nazionali deluse dopo aver fallito il pass per i Mondiali di Qatar 2022. Anche per questo il CT Mancini contro la Turchia dell’interista Calhanoglu farà qualche esperimento, rinunciando anche ai calciatori dell’Inter dal 1′ ma non ad alcuni ex. Di seguito il servizio del collega Peppe Di Stefano, inviato a Konya per Sky Sport

PROBABILE FORMAZIONE – In Turchia-Italia stasera non ci saranno Alessandro Bastoni e Nicolò Barella dal 1′ ed è già una notizia. Almeno per l’Inter, che vedrà risparmiati almeno inizialmente i suoi nazionali azzurri. Per l’occasione il CT Roberto Mancini lancerà due ex nerazzurri. Nel 4-3-3 dell’Italia, il prodotto del vivaio nerazzurro Cristiano Biraghi (Fiorentina) sarà il terzino sinistro azzurro contro la Turchia del numero 10 e capitano Hakan Calhanoglu (vedi video). In attacco spazio a un altro ex Inter a completamento del tridente offensivo agendo da ala destra, Nicolò Zaniolo (Roma). Il principale interesse per Turchia-Italia è legato ai giovani in campo.