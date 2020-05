VIDEO – Triplete Inter, dieci anni dal trionfo! Riecco i gol di Milito al Bayern

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 22 maggio 2010. Dieci anni fa si completava il capolavoro, con la doppietta di Milito nella finale di Madrid per Champions League e Triplete alla squadra di Mourinho.

2010-2020, TRIPLETE PER SEMPRE – Dieci anni fa l’Inter batteva 0-2 il Bayern Monaco nella finale di Champions League 2009-2010. Al Santiago Bernabéu di Madrid si gioca per completare un maggio indimenticabile, sei giorni dopo aver vinto la Serie A e diciassette dopo la Coppa Italia. A rompere l’equilibrio è ovviamente il protagonista Diego Milito, che al 35′ su rilancio di Julio César fa uno-due con Wesley Sneijder e si presenta davanti al portiere avversario Hans-Jorg Butt superandolo col destro. Dopo un’inizio di ripresa dove i tedeschi premono per pareggiare, con Julio César due volte decisivo e un salvataggio quasi sulla linea di Esteban Cambiasso, al 70′ arriva il gol dell’apoteosi. Contropiede avviato da Samuel Eto’o, palla ancora a Milito che con una finta sensazionale lascia sul posto Daniel Van Buyten, destro nell’angolo basso e 0-2. Dopo quarantacinque anni l’Inter è di nuovo campione d’Europa, Javier Zanetti alza la Champions League al cielo e José Mourinho saluta a obiettivo raggiunto. I nerazzurri salgono sul tetto del mondo, ottenendo uno storico Triplete. Un risultato storico che oggi, a dieci anni di distanza, non è certo passato in secondo piano. Di seguito il video di Bayern Monaco-Inter dall’account YouTube “MegaFrank97”.