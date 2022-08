VIDEO – Tra Onana e piani B, il Milan si inserisce per Chalobah: Inter avvisata

Trevoh Chalobah può lasciare il Chelsea e per l’Inter è il primo nome in lista in difesa, con paracadute Francesco Acerbi (vedi video). Sul classe ’99 inglese può inserirsi anche il Milan, al momento impegnato principalmente nella trattativa… Onana II (vedi video). Di seguito il video con l’intervento del collega Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport

