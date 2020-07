VIDEO – Torino-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Verona, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



UN PAREGGINO – Torino-Verona 1-1 nella trentacinquesima giornata di Serie A. Pareggio che poco sposta negli equilibri di classifica, fra due squadre ormai tranquille. Si fa male subito Lorenzo De Silvestri, per un grave infortunio alla spalla con necessità di accertamenti in ospedale. Primo tempo di marca Verona, ma l’Hellas non riesce a sfondare. Al 56′ entra in area Fabio Borini, affrontato da Nicolas Nkoulou che gli rifila una gomitata in faccia: per l’arbitro Paolo Valeri è regolare, per il VAR no. Obbligatorio il richiamo al monitor e la modifica della decisione, dal dischetto lo stesso attaccante porta avanti gli scaligeri. Il Torino ha però la forza di reagire e tornare ad attaccare, rimettendo in parità il punteggio undici minuti più tardi. Bel cross di Cristian Ansaldi a centro area, Simone Zaza sovrasta Koray Gunter e di testa fa 1-1, risultato che non cambia più nonostante una traversa di Andrea Belotti a inizio recupero. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.