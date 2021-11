VIDEO – Torino-Udinese 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Udinese, posticipo della tredicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



SUCCESSO PESANTE – Torino-Udinese 2-1 nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Il Torino continua a convincere e Ivan Juric prosegue nella sua corsa in classifica. Otto minuti bastano ai granata per trafiggere l’Udinese: lancio di Vanja Milinkovic-Savic, sponda di testa di Andrea Belotti e splendido destro di prima intenzione di Josip Brekalo nell’angolino basso alla sinistra del portiere. La reazione friulana si concretizza in un assist di Beto per Ignacio Pussetto, con Milinkovic-Savic che compie il primo grande intervento della sua serata. Dopo tre minuti dall’inizio della ripresa il Torino raddoppia, al termine di una mischia: Belotti prende il palo, la difesa dell’Udinese salva più volte sulla linea ma su un colpo di testa di Tommaso Pobega sulla linea mette dentro Gleison Bremer. Il brasiliano, di fatto, ruba il gol al compagno: sarebbe entrata lo stesso. Al 77′ gran punizione di Fernando Forestieri che scavalca la barriera, sorprendere Milinkovic-Savic e si insacca: partita riaperta. Ma il portiere serbo chiude la porta nel finale su Tolgay Arslan e soprattutto Lazar Samardzic.

Video con gli highlights di Torino-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.