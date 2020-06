VIDEO – Torino-Udinese 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Udinese, match della ventisettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



LA RISALITA – Torino-Udinese 1-0 nella ventisettesima giornata di Serie A. Il Torino trova la prima vittoria sotto la guida di Moreno Longo e allontana la zona retrocessione, prendendo tre punti sia al Genoa sia al Lecce ossia le due terzultime. La prima occasione è per l’Udinese, all’11’ cross di Ken Sema e tocco di Ilija Nestorovski per Jens Stryger Larsen che prende il palo. Il match dell’Olimpico contro si decide al 16’: Simone Edera, che aveva da farsi perdonare un errore commesso sempre sabato, lancia sul centro-sinistra Andrea Belotti, che sembra decentrarsi ma ha tutto il tempo di calciare in maniera potente e piegare la resistenza di Juan Musso. Episodio contestato non molto tempo dopo: Bram Nuytinck e Samir si scontrano testa contro testa, Edera raccoglie e segna ma per l’arbitro Fabio Maresca è fallo di Simone Zaza. In realtà l’attaccante non c’entra nulla, ma il fischio arriva prima che il pallone entri e il VAR non può correggere l’errore. Prima del riposo miracolo di Salvatore Sirigu, che salva sulla linea su colpo di testa di Sébastien De Maio da due passi. Il portiere, in precedenza, aveva già fatto un grande intervento su Seko Fofana. Ripresa molto spezzettata, con Rolando Mandragora quasi subito fuori per infortunio: sembra un problema serio al ginocchio. Nonostante un’infinità di corner l’Udinese non riesce a recuperare, chiudendo ancora a secco e a rischio retrocessione (staccata proprio dai granata). Per il Torino si tratta di tre punti salvezza fondamentali, col riscatto di Belotti. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.