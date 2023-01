VIDEO – Torino-Spezia 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Spezia, match della diciottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



SUBITO STOP – Torino-Spezia 0-1 nella diciottesima giornata di Serie A. Il Torino non dà continuità alla vittoria ai tempi supplementari in Coppa Italia contro il Milan di mercoledì, anzi perde. Su un tiro di Arkadiusz Reca tocca con la mano Koffi Djidji, molto simile a quello non dato all’Inter ieri. Per l’arbitro è (ovviamente e giustamente) rigore che trasforma M’Bala Nzola al 28′. Appena iniziato il secondo tempo il Torino potrebbe pareggiare, ma Bartlomiej Dragowski è bravo a opporsi su Nikola Vlasic. Su un errore di Vanja Milinkovic-Savic Nzola controlla e serve il partner d’attacco Emmanuel Gyasi, sul cui tiro la palla si stampa sulla traversa. Sempre Nzola, all’80’, riceve una palla sporca e prende l’esterno della rete. Nel recupero Djidji prova a riscattarsi per il rigore commesso, ma sul suo colpo di testa para in presa plastica Dragowski. E per lo Spezia i tre punti diventano realtà subito dopo.

Video con gli highlights di Torino-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.