VIDEO – Torino-Spezia 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Torino-Spezia 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Torino-Spezia, match della diciottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



NEANCHE UNDICI CONTRO DIECI – Torino-Spezia 0-0 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Pur giocando tutta la partita in superiorità numerica il Torino non riesce a sfondare, e anzi sono gli ospiti a giocare meglio. Dopo cinque minuti brutto intervento di Luca Vignali su Nicola Murru, che l’arbitro Michael Fabbri punisce col giallo. Il VAR però lo richiama, e dopo la review al monitor cambia il colore del cartellino: rosso diretto. Spezia in dieci dall’8′, Vincenzo Italiano poco dopo toglie Diego Farias per compensare l’uomo in meno. Ci riesce benissimo, perché è lo Spezia ad avere la miglior occasione del primo tempo: tiro di Emmanuel Gyasi respinto da Salvatore Sirigu e ribattuta di Roberto Piccoli salvata ancora dal portiere del Torino. I granata non tirano in porta sino al recupero, con un colpo di testa di Simone Zaza parato da Ivan Provedel. L’unica occasione degna di nota è un palo colpito da Cristian Ansaldi al 90′, con un rasoterra mancino a incrociare. E ora Marco Giampaolo rischia seriamente l’esonero, col presidente Urbano Cairo piuttosto scontento per i risultati. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.