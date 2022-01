VIDEO – Torino-Sassuolo 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Sassuolo, match della ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



RIPRESI ALL’ULTIMO – Torino-Sassuolo 1-1 nella ventitreesima giornata di Serie A. Il Torino manca proprio allo scadere la possibilità di chiudere il percorso netto nel mese di gennaio. Subito grande chance per Antonio Sanabria, ma di testa a centro area manda alto. L’attaccante paraguayano si rifà al 16′, su cross da sinistra con sponda di Wilfried Singo stavolta sì che incorna in rete. Il Sassuolo sbanda e il Torino prova ad approfittarne, con Andrea Consigli che nega la doppietta a Sanabria su errore difensivo. Sempre nel primo tempo gran tiro da fuori di Rolando Mandragora, stavolta Consigli non potrebbe fare nulla ma è palo pieno. E Sanabria, dopo l’intervallo, è sfortunato perché di testa colpisce la traversa, situazione che capita in fotocopia anche a Gleison Bremer. Tre legni per i granata, che non riescono a chiudere la partita. Pagano all’88’: gran giocata in solitaria di Domenico Berardi, rimpallo favorevole e assist arretrato per Giacomo Raspadori che si coordina e di sinistro pareggia. Incredibile epilogo di partita, coi neroverdi che ottengono un punto insperato. Paga Ivan Juric, espulso dopo il fischio finale per proteste verso l’arbitro.

Video con gli highlights di Torino-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.