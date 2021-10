VIDEO – Torino-Sampdoria 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Sampdoria, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



IN SCIOLTEZZA – Torino-Sampdoria 3-0 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Non ha problemi il Torino a ritrovare la vittoria e proseguire il suo buon momento. La Sampdoria cade per mano di un ex, Dennis Praet, che al 17′ sfrutta un assist dell’altro ex Karol Linetty per concludere una splendida azione palla a terra con l’1-0. Tramortita da due giocatori dal passato blucerchiato la formazione di Roberto D’Aversa, che non riesce a rialzarsi. A inizio secondo tempo per il Torino è determinante una discesa di Tommaso Pobega, che si fa metà campo palla al piede e appoggia sulla destra a Wilfried Singo il pallone del raddoppio. Per la Sampdoria la questione precipita a metà ripresa, quando Adrien Silva insulta l’arbitro e si prende il rosso diretto. Andrea Belotti, subentrato, prima prende un palo e proprio al 93′ chiude i conti, per quello che è il suo centesimo gol in Serie A. Pochi istanti prima a Simone Verdi era stato annullato il tris, per un leggero fuorigioco visto dal VAR. Sampdoria in ritiro.

Video con gli highlights di Torino-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.