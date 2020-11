VIDEO – Torino-Sampdoria 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Antonio Candreva Sampdoria

Torino-Sampdoria, posticipo della nona giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



RIMONTA PARZIALE – Torino-Sampdoria 2-2 nel posticipo della nona giornata di Serie A. Il Torino ancora una volta non riesce a mantenere il vantaggio, ma quantomeno evita la sconfitta. Segna subito Andrea Belotti, ma c’è un fuorigioco al momento dell’assist di Karol Linetty e il VAR annulla. Tutto buono invece al 25′, quando Wilfried Singo fa una gran giocata sulla fascia destra e crossa basso sempre per Belotti, in gol da due passi. Dopo l’intervallo la Sampdoria si ripresenta con quattro cambi, e riesce a ribaltare la partita. Un rimpallo con Tomas Rincon libera Antonio Candreva sulla sinistra, con il tiro sotto le gambe di Salvatore Sirigu. Primo gol in blucerchiato per l’ex esterno dell’Inter. Nove minuti dopo, al 63′, Candreva con un grande lancio manda in porta Fabio Quagliarella, bravissimo a coordinarsi al volo per tenere basso il pallone e portare avanti i suoi. La reazione del Torino però stavolta è buona, con Emil Audero che salva il risultato su Simone Zaza e Lyanco. Crolla solo al 77′, quando Soualiho Meité trova l’angolo giusto di testa su corner da destra. Il centrocampista francese non segnava in Serie A da due anni. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.