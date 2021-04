VIDEO – Torino-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Napoli, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



SUL PODIO – Torino-Napoli 0-2 nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. Al Napoli basta nemmeno un quarto d’ora per chiudere la pratica Torino e andare al terzo posto con Juventus e Milan. All’11’ Tiémoué Bakayoko salta Rolando Mandragora e con un bel destro dal limite batte il rientrante Salvatore Sirigu. Passano due minuti, angolo per i granata respinto: Nicolas Nkoulou rilancia addosso a Victor Osimhen, che si lancia metà campo palla al piede e una volta in area, contrastato da Gleison Bremer, raddoppia di rimpallo. Lo stesso Osimhen fa pure il difensore, salvando su un rischio autogol di Giovanni Di Lorenzo. Napoli che potrebbe dilagare, ha tantissime occasioni per incrementare ulteriormente il risultato. Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne colpiscono entrambi il palo interno, su tutti, ma sono quasi trenta i tiri complessivi degli azzurri. Torino che chiude anche con un uomo in meno, per il doppio giallo nel finale di Rolando Mandragora. Granata fuori dalla zona retrocessione solo per una miglior differenza reti su Cagliari e Benevento, che dovrà sfidare all’ultima giornata. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.