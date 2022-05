VIDEO – Torino-Napoli 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Napoli, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



SEMPRE PIÙ SUL PODIO – Torino-Napoli 0-1 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Il Napoli sfrutta il crollo finale della Juventus di ieri col Genoa (vedi articolo) e va a +4 sui bianconeri. Partita non certo spettacolare: nel primo tempo succede poco e niente, per un’ora dominano gli sbadigli. Poi lancio per Victor Osimhen, controllo e colpo di tacco per Dries Mertens sgambettato da Armando Izzo: calcio di rigore. Dal dischetto va Lorenzo Insigne, battuta alla sua sinistra ma Etrit Berisha azzecca l’angolo e para. Subito dopo ancora Insigne lanciato sul centro-sinistra, al momento del tiro lo mura proprio Izzo che si riscatta per il fallo da rigore. Il Torino non fa granché e il Napoli colpisce al 73′, concretizzando la superiorità nella ripresa. Errore di Tommaso Pobega, recupero di Fabian Ruiz e discesa palla al piede fin dentro l’area, dove supera Berisha sotto le gambe col mancino. Missione compiuta per Luciano Spalletti, comunque già sicuro di partecipare alla prossima Champions League.

Video con gli highlights di Torino-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.