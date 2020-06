VIDEO – Torino-Lazio 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Lazio, match della ventinovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



ANCORA IN RIMONTA – Torino-Lazio 1-2 nella ventinovesima giornata di Serie A. La Lazio si illude per un paio d’ore di andare a -1 dalla Juventus, poi i bianconeri vincono a Genova. Cinque minuti e il punteggio lo sblocca il Torino, con un marchio di fabbrica dei biancocelesti: il rigore. Su tiro di Nicolas Nkoulou la palla sbatte sul braccio di Ciro Immobile, l’arbitro non ha dubbi e Andrea Belotti trasforma. A un passo dall’intervallo pareggerebbe Francesco Acerbi, ma al momento della battuta della punizione è in fuorigioco e l’assistente annulla. È però il segnale che la Lazio si è sbloccata, e la dimostrazione arriva al 48′: Immobile riceve palla da Luis Alberto, entra in area e incrocia prendendo in controtempo Salvatore Sirigu. Il Torino si ritira lentamente dal campo, reggendo fino al 72′: Sirigu si oppone a Sergej Milinkovic-Savic coi piedi, ma l’azione prosegue e Marco Parolo dal limite, con una deviazione decisiva di Gleison Bremer, completa il ribaltone facendosi perdonare per il rinvio errato nell’azione del rigore. Nel finale Joaquin Correa in contropiede sfiora il tris, ma ai biancocelesti va bene anche così. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.