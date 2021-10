VIDEO – Torino-Juventus 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Juventus, anticipo della settima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



COME SEMPRE – Torino-Juventus 0-1 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Come al solito il Torino gioca meglio ma alla fine perde il derby. La Juventus parte meglio ma dura poco, poi tocca ai granata con Wojciech Szczesny che salva su Rolando Mandragora. Chiamato al miracolo anche Vanja Milinkovic-Savic, su colpo di testa a botta sicura di Alex Sandro. I granata sembrano tenere bene il campo, ma si trascinano alla fine della partita il risultato in bilico. E, come successo infinite volte negli ultimi anni, alla fine pagano. È Manuel Locatelli, servito da Federico Chiesa, a passare centralmente e piazzare col destro lo 0-1 all’86’, con la sponda del palo. Secondo gol consecutivo in Serie A per il centrocampista ex Sassuolo. Poi tocca al subentrato Dejan Kulusevski sfiorare il radoppio, con un’azione personale chiusa da un sinistro sul palo. Quarta vittoria di fila per Massimiliano Allegri dopo un inizio di stagione difficile.

Video con gli highlights di Torino-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.