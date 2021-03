VIDEO – Torino-Inter, l’ultimo precedente: tris senza appello

Torino-Inter

In attesa di Torino-Inter di domani, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre allo stadio olimpico Grande Torino, terminato per 0-3 grazie alle reti di Lautaro Martinez, Stefan de Vrij e Romelu Lukaku .

TRIS SENZA APPELLO – Il 23 novembre 2019 allo stadio olimpico Grande Torino va in scena Torino-Inter, l’ultimo precedente giocato nel capoluogo piemontese dalle due squadre. I nerazzurri, già in piena lotta Scudetto con la Juventus, affrontano la squadra allenata da Walter Mazzarri, conquistando una vittoria con un tris senza alcuna possibilità di appello. La sfida si sblocca dopo soli dodici minuti di gioco, quando Lautaro Martinez scatta in posizione regolare e con un bel diagonale fulmina Salvatore Sirigu. Al 32′ è invece Stefan de Vrij a mettere in rete, approfittando di un errore della difesa avversaria e appoggiando in rete da distanza ravvicinata, siglando la rete dello 0-2. Il terzo e ultimo gol della partita arriva al 55′, quando Romelu Lukaku sfrutta gli spazi lasciati dai rivali e in contropiede realizza di destro lo 0-3. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato.