VIDEO â€“ Torino-Inter 1-3: le migliori partite di inizio anno

VIDEO – Torino-Inter 1-3: le migliori partite di inizio anno

Ripercorriamo le migliori partite disputate dall’Inter all’inizio di un nuovo anno. Ne abbiamo selezionate cinque: una di queste è Torino-Inter del 13 gennaio 2007. Gli uomini di Roberto Mancini trovano il 12° successo consecutivo sulla strada del 15° scudetto.

IRREPRENSIBILI – L’Inter di Roberto Mancini ha già iniziato a demolire il campionato italiano, quando arriva il 2007. Il nuovo anno si apre con una vittoria, 1-3 al Torino di Alberto Zaccheroni. Il primo tempo si conclude con il vantaggio nerazzurro: lo 0-1 viene firmato da Adriano Leite Ribeiro, che sbatte in rete di testa un cross del connazionale Maicon. Coadiuvato da Zlatan Ibrahimovic, il brasiliano ha sui piedi il gol dello 0-2, ma ne esce un tiro smorzato. Il secondo tempo si apre con un brivido: Stefano Fiore trova il pareggio al 59′, con un tiro deviato fatalmente da Marco Materazzi. Ma ci pensa Ibrahimovic che, alla ripresa del gioco, protegge benissimo un lancio lungo, e batte il portiere con un lob al volo. L’1-2 nerazzurro ricorda a molti tifosi il gol di Marco Van Basten a Euro1988. Il terzo gol arriva dopo che Adriano si è divorato ancora una volta la doppietta personale. Il brasiliano viene atterrato in area da Christian Abbiati all’85’: rigore per i nerazzurri, espulsione per il portiere granata. Materazzi batte agilmente il subentrato Massimo Taibi, e l’Inter continua a volare in classifica. Nel video YouTube di “lavezzishow7” tutti gli highlights della gara:

Inter – Le migliori partite di inizio

2012: 5-0 al Parma